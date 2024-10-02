Рош а-Шана: время зажигания праздничных свечей 2 октября 2024 года

Зажигание свечей в первый день Рош а-Шана, 2 октября:

Иерусалим – 17:43

Тель-Авив – 18:02

Хайфа – 17:53

Беэр-Шева – 18:04

Эйлат – 17:54

Зажигание свечей во второй день Рош а-Шана, 3 октября, производится после выхода звезд. Так как в праздник нельзя зажигать огонь, но разрешено переносить его, свечи во второй день Рош а-Шана и в пятницу перед субботой зажигают от суточной свечи, которую предварительно зажигают до наступления праздника.

Иерусалим – 18:57

Тель-Авив – 18:59

Хайфа – 18:58

Беэр-Шева – 18:59

Эйлат – 18:58

Перед зажиганием свечей произносят два благословения:

"Барух Ата Адойнай Элоэйну Мелех а-олам, ашер кидшану бе-мицвотав ве-цивану леhадлик нер шель йом тов" (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать праздничную свечу).

"Барух Ата Адонай Элоэйну Мелех а-олам, шеэхеяну векиеману веигияну лазман азэ" (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь мира, даровавший нам жизнь, поддерживавший нас и позволивший нам дожить до этого времени).

Во время утренних молитв Рош а-Шана, 3 и 4 октября, после чтения Торы, примерно в 9:30, в синагогах трубят в шофар. Минимальное число звуков, которое надо прослушать, согласно Галахе, составляет 30. Параллельно в различных населенных пунктах Израиля хасиды Хабада трубят в шофар в парках и на площадях. Узнать о времени и месте можно здесь.

Зажигание свечей в субботу, 4 октября:

Иерусалим – 17:40, 18:55

Тель-Авив – 18:00, 18:56

Хайфа – 17:50, 18:56

Беэр-Шева – 18:02, 18:56

Эйлат – 17:52, 18:56

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).