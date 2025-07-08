Бывший раввин Рамле пытался повлиять на адвоката, подавшего жалобу на его сына

После того, как на раввина Ицхака Абухациру была подана официальная жалоба в полицию с утверждением, что имеющееся у него удостоверение, которое подтверждает право претендовать на пост городского раввина, поддельное, его отец, раввин Йехиэль Абухацирa, попытался убедить заявителя отозвать обвинение.

Как сообщает сайт Ynet, раввин Йехиэль Абухацирa лично позвонил адвокату – жителю Рамле, где должны были пройти выборы городского раввина. В ходе записанного разговора Абухацира-старший, который в прошлом был раввином города, заявил: "Эта раввинская должность всегда принадлежала нашей семье". Адвокат напомнил звонящему, что суд признал недействительность представленного удостоверения, и подчеркнул, что обязан руководствоваться как законом, так и Галахой.

Жалоба на Абухациру-младшего касается удостоверения, якобы выданного в 2002 году. Документ содержит целый ряд несостыковок: в качестве даты заседания Совета главного раввината указан месяц элуль 5760 года, но проверка показала, что в этот период заседания не проводились; указанный день выдачи удостоверения (11 тевета 5761 года) пришелся на шаббат; кандидату на тот момент было лишь 28 лет, в то время как обычно удостоверения раввина города выдают не ранее 32 лет, и только в исключительных случаях.

Вступившийся за сына Йехиэль Абухацирa должен был покинуть пост раввина Рамле еще в марте 2024 года по достижении возраста 80 лет. Однако незадолго до даты выхода на пенсию он представил новое свидетельство о рождении, с датой 6 ноября 1944 года, что позволило ему остаться в должности еще на 8 месяцев. С тех пор пост главного раввина Рамлы остается вакантным.

Раввин Йехиэль Абухацирa отказался от комментариев, назвав происходящее внутренними делами, не предназначенными для журналистов. Его сын и кандидат на пост раввина Рамле, Ицхак Абухацирa, на момент публикации не предоставил свою версию событий.