Целевая цифра призыва 4800 "харедим" в этом году достигнута не будет

На заседании парламентской комиссии по государственному контролю, где обсуждалась нехватка кадров в армии в свете продолжающейся войны и накануне расширения военной операции в секторе Газы, глава отдела кадров ЦАХАЛа бригадный генерал Шай Тайеб озвучил последние данные.

По его словам, в настоящий момент Армия обороны Израиля нуждается в 12 тысячах солдат, включая 7000 бойцов, остальные – персонал поддержки и обеспечения. Шай Тайеб сообщил, что ЦАХАЛу нужны 25 регулярных резервных батальонов. Он также отметил, что армия стремится снизить среднее количество дней "милуима" в год до 42 с нынешних 70 дней.

Расширение базы призывников – огромный шаг: если 12 лет назад на боевые должности призывались около 500 девушек, то в этом году их уже 5000. Если в прошлом был один батальон "Каракал", в августе будет создан еще один смешанный батальон.

Однако остается проблема ортодоксов призывного возраста. ЦАХАЛ поставил целью призвать 4800 ультрарелигиозных новобранцев за год, и уже сейчас понятно, что достичь этой цифры не удастся, и на службу придут чуть более половины из этого числа, сообщает "Исраэль а-Йом". Цель призыва "харедим" в 2025 году – 5700 в год.

По состоянию на сегодняшний день, выдано 24 тысячи повесток представителям ультрарелигиозной общины призывного возраста. С июля по февраль 2025 года было призвано около 1700 "харедим", исходя из этого, цель в 4800 ультрарелигиозных призывников не кажется реальной. Тайеб сообщил также, в аэропорту "Бен-Гурион" с января были задержаны около 340 призывников–"харедим". Ожидания, что перед Песахом будет больше уклоняющихся от призыва молодых людей, покидающих страну, не оправдались.