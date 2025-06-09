Хасиды, отказавшиеся от призыва в армию, получили стипендии

В Иерусалиме, в резиденции лидера хасидской общины "Мишкенот а-роим", состоялась церемония, в ходе которой десятки молодых женихов-хасидов, отказавшихся от сотрудничества с армией и не явившихся в призывные пункты, получили специальные стипендии к свадьбе.

Духовный наставник, раввин Шмуэль-Биньямин Софер заявил, что отказ от службы в ЦАХАЛе поначалу был сопряжен со страхом, но сейчас, по его словам, уже все признают, что единственный верный путь – путь борьбы. "Я не признаю [государство]! Мы не сотрудничаем и не ведем никаких переговоров", – заявил раввин.

Ребе из "Мишкенот а-роим" похвалил собравшихся за самопожертвование, сказав, что с такими людьми и Всевышний ведет Себя надприродным образом. Он добавил: "Вы ведете борьбу, которая на самом деле является борьбой за честь Бога, и потому у вас нет ни малейшей причины бояться или тревожиться".

"Мишкенот а-роим" ("Пастушеские шатры") – хасидская община, насчитывающая около 400 семей, с центром в квартале Меа Шеарим в Иерусалиме. Основанная в 1980-х годах, община ведет свое происхождение от раввина Биньямина Рабиновича, бывшего члена раввинского суда "Эда харедит". После его смерти главой двора стал его сын – раввин Рафаэль-Хаим-Йехиэль Рабинович, известный своей антисионистской позицией.