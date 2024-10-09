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БАГАЦ разрешил проведение раздельной молитвы в Тель-Авиве на Йом Кипур

время публикации: 09 октября 2024 г., 19:50 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 19:58
БАГАЦ разрешил проведение раздельной молитвы в Тель-Авиве на Йом Кипур
Avshalom Sassoni/Flash90

После того, как мэрия Тель-Авива отказалась идти на компромисс, Высший суд справедливости постановил: в Йом Кипур в парке Меир может быть проведена молитва с разделительными барьерами между мужчинами и женщинами.

В среду, 9 октября, в БАГАЦ рассматривалась апелляция организации "Рош Иегуди" на запрет мэрии Тель-Авива проведение раздельной молитвы в Йом Кипур и Акифот в праздник Симхат Тора на площади Дизенгоф.

Судьи Офер Гроскопф, Ихиэль Коашер и Давид Минц предложили мэрии в качестве компромисса разрешить проведение раздельной молитвы в парке Меир. Судьи указывали, что решение о запрете гендерной сегрегации на молитве в общественном пространстве дискриминирует представителей ультрарелигиозного иудаизма. Представитель муниципалитета ответил, что это не так: у мэрии Тель-Авива нет никаких проблем с молитвами в общественном пространстве, их проводить не запрещают, запрещают лишь устанавливать перегородки и создавать раздельное молельное пространство для мужчин и для женщин.

После того, как ответчик отказался от компромисса, судьи постановили, что раздельная молитва вместо площади Дизенгоф может быть проведена в парке Меир.

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