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БАГАЦ предложил раздельную молитву в парке Меир в Тель-Авиве – муниципалитет отверг компромисс

время публикации: 09 октября 2024 г., 17:55 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 17:55
БАГАЦ предложил раздельную молитву в парке Меир в Тель-Авиве – муниципалитет отверг компромисс
Flash90. Фото Г.Йоханан

Муниципалитет Тель-Авива – Яффо отклонил компромиссное предложение судей Высшего суда справедливости по поданной организацией "Рош Иегуди" апелляции против решения о запрете раздельной молитвы в Йом Кипур и Акафот в праздник Симхат Тора.

Судьи Офер Гроскопф, Ихиэль Коашер и Давид Минц указывали, что решение о запрете гендерной сегрегации на молитве в общественном пространстве дискриминирует представителей ультрарелигиозного иудаизма. Представитель муниципалитета ответил, что это не так: у мэрии Тель-Авива нет никаких проблем с молитвами в общественном пространстве, их проводить не запрещают, запрещают лишь устанавливать перегородки и создавать раздельное молельное пространство для мужчин и для женщин.

"То есть, муниципалитет Тель-Авива будет определять, какая молитва законна, а какая нет? Пусть люди сами решают", – заявил в ответ судья Гроскопф. Судья Кошер поддержал его: "Когда вы говорите "мы не против молитвы, мы против перегородки" – это то же самое, что сказать "мы не против евреев, мы только против кипы".

Судьи попросили муниципалитет Тель-Авива возможность рассмотреть проведение молитвы в Йом Кипур и Акафот в праздник Симхат Тора в общественном парке Меир – с возможностью дать людям самим выбрать опцию гендерной сегрегации, но муниципалитет, как было сказано выше, отверг это предложение.

Напомним, ранее суд по административным вопросам отклонил апелляцию "Рош Иегуди" и оставил в силе запрет проведения раздельной молитвы в общественном пространстве.

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