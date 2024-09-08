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Традиции

"Джерузалем пост" об историческом значении звуков шофара

время публикации: 08 сентября 2024 г., 13:02 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 11:59
"Джерузалем пост" об историческом значении звуков шофара
Miriam Alster/Flash90

Уроженец США раввин Давид Гефен опубликовал колонку в газете "Джерузалем пост", в которой поделился воспоминаниями, связанными со звуками шофара, израильской и американской историей. Гефен упомянул кинохронику времен Шестидневной войны, на которой запечатлен главный раввин ЦАХАЛа Шломо Горен, трубивший в шофар после освобождения Старого города Иерусалима. По словам автора колонки, эти кадры наделили шофар новым значением, сделав его вестником значительных событий для современных евреев, будь то радостные события или тревожные сигналы.

Раввин Гефен напомнил, что в библейские времена шофар использовался для провозглашения йовеля – юбилейного года, когда рабы отпускались на свободу, а родовые наделы возвращались прежним владельцам. Соответствующий стих из Торы в 1776 году был выгравирован на Колоколе Свободы в Филадельфии, копия которого находится в иерусалимском парке "Ган а-паамон".

Шофар упоминается в 29-й главе книги "Бемидбар", являющейся одной из частей Торы: "И в месяц седьмой, в первый день месяца, священное собрание должно быть у вас; никакой работы не делайте; днем трубления да будет он у вас". Мудрецы Талмуда постановили, что шофар следует изготавливать из рогов барана, а также включили в молитвы историю о жертвоприношении Ицхака и баране, запутавшемся рогом в кустах, который был принесён в жертву вместо него.

Давид Гефен перечислил несколько эпизодов из Танаха, когда шофар использовался в качестве сигнала: в ходе дарования Торы на горе Синай, при падении стен Иерихона, во время победы судьи Эхуда Бен-Геры над моавитянами и во время атаки судьи Гидеона и его войска на мидьянитов. Традиционно в синагогах трубят в шофар в преддверии Рош а-Шана, в будние дни месяца элуль, чтобы напомнить о подготовке к дням Небесного суда.

Раввин Гефен завершил колонку цитатой из книги коллеги, американского раввина-капеллана Алана Гринспена. В 1965 году к Гринспену обратился еврей, который проходил офицерские курсы и был назначен на должность командира подразделения. Будущий офицер спросил, может ли он взять шофар, чтобы использовать его как инструмент для подъема боевого духа солдат, по аналогии с библейским предназначением инструмента. Капеллан разрешил, вспоминая потом, как солдаты, разбуженные трубными звуками, маршировали под израильские песни.

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