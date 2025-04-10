В небе над Ираном заметили неопознанный светящийся объект

Вечером в четверг, 9 апреля, в небе над городом Кум, к югу от Тегерана, был замечен неопознанный светящийся объект, передает агентство Mehr.

"Очевидцы утверждают, что этот объект двигался по небу и излучал яркий свет. Официальных объяснений природы этого объекта пока не поступало, и неясно, что это за явление", – говорится в публикации.

Местные власти и эксперты расследуют сообщения, чтобы получить больше информации об инциденте, пишет Mehr.

Публикация проиллюстрирована снимком, по которому сложно сделать какие-либо выводы.