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Мир

Трамп: если потребуется, США применят военную силу против Ирана и Израиль будет играть ключевую роль

США
Иран
Дональд Трамп
Израиль
время публикации: 09 апреля 2025 г., 23:55 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 00:12
Трамп: если потребуется, США применят военную силу против Ирана и Израиль будет играть ключевую роль
AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что США при необходимости будут готовы применить военную силу против Ирана.

Президент США отметил, что при таком сценарии "Израиль будет играть ключевую роль".

Трамп снова повторил, что нельзя позволить Ирану обладать ядерным оружием.

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