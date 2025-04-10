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Ближний Восток

Армия США нанесла новые удары по Сане, Ходейде и острову Камаран

США
Хуситы
время публикации: 10 апреля 2025 г., 00:47 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 00:47
Армия США нанесла новые удары по Сане, Ходейде и острову Камаран
AP Photo/Bernat Armangue

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил о серии авиаударов армии США, которые были нацелены на объекты хуситов в столице Сане, городе Ходейда и на острове Камаран вдоль западного побережья Йемена.

Министерство здравоохранения сообщило, что с 15 марта по 9 апреля в результате "агрессии США против Йемена" погибли 107 человек и более 200 были ранены.

Официальный представитель минздрава обвинил США в "попытке сломить волю йеменского народа, который продолжает поддерживать палестинское сопротивление и выступает на стороне угнетенного палестинского народа. Он призвал международное сообщество, включая правительства, правозащитные и гуманитарные организации, осудить агрессию США против мирных жителей, медицинских учреждений и руководства хуситов.

Ближний Восток
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