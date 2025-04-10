В Стамбуле проходят переговоры представителей США и РФ
время публикации: 10 апреля 2025 г., 09:48 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 10:01
В четверг, 10 апреля, в Стамбуле в здании генерального консульства РФ на улице Истикляль пройдут переговоры представителей России и США.
СМИ сообщают, что делегации прибыли примерно за полчаса до начала переговоров.
Российскую делегацию на переговорах возглавляет посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую – заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер, передает ТАСС.
Судя по имеющейся информации и уровню представительства, переговоры носят консультативный характер.