В Стамбуле проходят переговоры представителей США и РФ

В четверг, 10 апреля, в Стамбуле в здании генерального консульства РФ на улице Истикляль пройдут переговоры представителей России и США.

СМИ сообщают, что делегации прибыли примерно за полчаса до начала переговоров.

Российскую делегацию на переговорах возглавляет посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую – заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер, передает ТАСС.

Судя по имеющейся информации и уровню представительства, переговоры носят консультативный характер.