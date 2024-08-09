ВМС КСИР получили тысячи ракет, БПЛА и РЭБ накануне ожидаемого удара по Израилю

Власти Исламской республики Иран в пятницу, 9 августа, передали военно-морским силам "Корпуса стражей Исламской революции" (КСИР) 2640 единиц различного военного оборудования, сообщает иранское агентство Mehr.

В сообщении сказано, что ВМС КСИР получили ракетные комплексы средней и большой дальности, в том числе вооруженные новыми ракетами "с боевой частью большой разрушительной силы и малой вероятностью обнаружения", ударные беспилотники, корабельные радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы.

Информация была опубликована иранскими СМИ в период ожидания возможного массированного удара Ирана по Израилю.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи публично поклялся отомстить Израилю за уничтожение в Тегеране 31 июля главы политбюро террористической организации ХАМАС Исмаила Ханийи. СМИ со ссылкой на источники в разведывательных структурах называли различные даты возможной массированной атаки Ирана на Израиль, начиная с 4 августа. The New York Times пишет, что, судя по последней информации, первый удар, скорее всего, нанесет ливанская "Хизбалла", а уже затем последует удар со стороны Ирана. По всей видимости, действия Ирана будут зависеть от последствий атаки "Хизбаллы" и от того, как на нее отреагирует Израиль..

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