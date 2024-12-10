x
10 декабря 2024
|
последняя новость: 21:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 декабря 2024
|
10 декабря 2024
|
последняя новость: 21:52
10 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Казнен офицер "Шабиха", скармливавший льву противников режима Асада

Сирия
время публикации: 10 декабря 2024 г., 21:31 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 21:43
Казнен офицер "Шабиха", скармливавший льву противников режима Асада
AP Photo/Nati Harnik

Во вторник, 10 декабря, в городе Хама был казнен Талал аль Дакак, известный также под именем Абу Сахар, офицер военизированного проправительственного формирования "Шабиха". Об этом сообщил телеканал Sky News на арабском языке.

В Хаме Абу Сахар отвечал за подавление протестов против режима Асада в 2011 году, которые переросли в гражданскую войну. Пережившие застенки "Шабиха" рассказывали о жестоких и изощренных пытках.

Абу Сахар прославился своим домашним зоопарком. В качестве домашнего питомца он держал льва, которому скармливал арестованных и тела замученных до смерти оппозиционеров.

Арабские источники отмечают, что Абу Сахар добился своего положения благодаря абсолютной преданности Башару Асаду. Режим использовал его для борьбы с противниками и оппозицией, взамен Абу Сахару была предоставлена полная свобода действий во главе собственной "милиции".

Талал аль Дакак был казнен на центральной площади Хамы, месте, имеющем большое символическое значение для жителей города. С этой площади начались антиправительственные демонстрации, которые были жестоко подавлены, и теперь тысячи жителей пришли посмотреть на казнь "мясника Асада".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 декабря 2024

США и Великобритания поддержали действия Израиля в Сирии
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 декабря 2024

Объединенные Арабские Эмираты осудили "захват Израилем буферной зоны на сирийских Голанах"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 декабря 2024

ЦАХАЛ сообщил об уничтожении 70-80% боевого потенциала режима Асада