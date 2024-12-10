Казнен офицер "Шабиха", скармливавший льву противников режима Асада

Во вторник, 10 декабря, в городе Хама был казнен Талал аль Дакак, известный также под именем Абу Сахар, офицер военизированного проправительственного формирования "Шабиха". Об этом сообщил телеканал Sky News на арабском языке.

В Хаме Абу Сахар отвечал за подавление протестов против режима Асада в 2011 году, которые переросли в гражданскую войну. Пережившие застенки "Шабиха" рассказывали о жестоких и изощренных пытках.

Абу Сахар прославился своим домашним зоопарком. В качестве домашнего питомца он держал льва, которому скармливал арестованных и тела замученных до смерти оппозиционеров.

Арабские источники отмечают, что Абу Сахар добился своего положения благодаря абсолютной преданности Башару Асаду. Режим использовал его для борьбы с противниками и оппозицией, взамен Абу Сахару была предоставлена полная свобода действий во главе собственной "милиции".

Талал аль Дакак был казнен на центральной площади Хамы, месте, имеющем большое символическое значение для жителей города. С этой площади начались антиправительственные демонстрации, которые были жестоко подавлены, и теперь тысячи жителей пришли посмотреть на казнь "мясника Асада".