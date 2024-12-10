Объединенные Арабские Эмираты осудили "захват Израилем буферной зоны на сирийских Голанах"
время публикации: 10 декабря 2024 г., 19:49 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 19:49
Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов опубликовало заявление, в котором осудило "захват израильской армией буферной зоны на сирийской части Голанских высот".
В заявлении говорится, что действия Израиля нарушают нормы международного права, в том числе соглашение о размежевании между Израилем и Сирией, подписанное обоими странами в 1974 году.
МИД ОАЭ предупреждает: действия Израиля могут привести к дальнейшей эскалации напряженности в регионе и препятствуют усилиям по нормализации ситуации.
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