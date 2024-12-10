x
10 декабря 2024
|
последняя новость: 20:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 декабря 2024
|
10 декабря 2024
|
последняя новость: 20:20
10 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Объединенные Арабские Эмираты осудили "захват Израилем буферной зоны на сирийских Голанах"

Сирия
ОАЭ
время публикации: 10 декабря 2024 г., 19:49 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 19:49
На израильско-сирийской границе 10 декабря 2024 года
AP Photo/Matias Delacroix

Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов опубликовало заявление, в котором осудило "захват израильской армией буферной зоны на сирийской части Голанских высот".

В заявлении говорится, что действия Израиля нарушают нормы международного права, в том числе соглашение о размежевании между Израилем и Сирией, подписанное обоими странами в 1974 году.

МИД ОАЭ предупреждает: действия Израиля могут привести к дальнейшей эскалации напряженности в регионе и препятствуют усилиям по нормализации ситуации.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 декабря 2024

431-й день войны: ЦАХАЛ в Ливане и Сирии, операции в Газе, Иудее и Самарии. Хронология
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 декабря 2024

ЦАХАЛ сообщил об уничтожении 70-80% боевого потенциала режима Асада
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 декабря 2024

Нетаниягу: "Я одобрил авиаудары по сирийским военным объектам, чтобы они не попали к джихадистам"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 декабря 2024

Кац заявил, что на юге Сирии будет создана "стерильная зона безопасности"