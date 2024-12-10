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Мир

США и Великобритания поддержали действия Израиля в Сирии

США
Великобритания
Сирия
время публикации: 10 декабря 2024 г., 20:54 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 21:01
США и Великобритания поддержали действия Израиля в Сирии
AP Photo/Aurel Obreja

В то время как арабские государства выступили с единодушным осуждением действий Израиля в Сирии, власти США и Великобритании заявили о поддержке израильской военной операции, призванной уничтожить вооружения, которые могут попасть в руки террористов.

Выступая в Палате общин, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил: "У Израиля есть легитимные опасения, связанные с безопасностью, особенно если учесть, что речь идет о стране, где действовали "Исламское государство" и "Аль-Каида"".

Пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер отметил, что армия Сирии покинула позиции на сирийской части Голанских высот, и это могло привести к созданию вакуума, которым могли воспользоваться террористы.

"Израиль заявил, что речь идет о временной мере, направленной на защиту границ. Мы надеемся, что граница между двумя странами будет стабильной и рассчитываем, что стороны будут соблюдать соглашение о размежевании сил 1974 года", – сказал он.

Последняя часть заявления была обращена к правительству Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что с падением режима Асада это соглашение утратило силу.

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