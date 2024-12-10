Саудовская Аравия резко осудила действия Израиля в Сирии

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выступило с резким осуждением установления Израилем контроля над буферной зоной на Голанских высотах, а также ударов, наносимых ВВС ЦАХАЛа по сирийской территории.

"Действия Израиля свидетельствуют о стремлении подорвать шанс на восстановление территориальной целостности, безопасности и стабильности Сирии", – говорится в заявлении, в котором также утверждается, что Голанские высоты – оккупированная арабская земля.

Напомним, что ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что силы израильской армии заняли девять сирийских деревень, прилегающих к буферной зоне. Речь идет о территории примерно в 20 км к юго-западу от Дамаска, примерно в 3 км от города Катана.

После падения режима Асада – в течение двух суток, 8-9 декабря, израильские ВВС, по данным радиостанции "Галей ЦАХАЛ", атаковали около 250 целей в Сирии. Удары наносятся по военным базам, складам оружия, центрам разработки вооружений.