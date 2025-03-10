Лидер хуситов пригрозил возобновить удары по Израилю 11 марта

Лидер йеменских хуситов Абд аль-Малик аль-Хуси заявил, что уже 11 марта возглавляемая им группировка может возобновить удары по Израилю. Напомним: три дня назад он дал Израилю четыре дня на возобновление поставок гуманитарной помощи в сектор Газы.

"Мы не намерены отказываться от ультиматума, предъявленному Израилю и касающемуся поставок в Газу гуманитарной помощи. Наши силы готовы возобновить операции – если помощь не начнет поступать в сектор", – сообщил он.

Напомним: в ноябре 2024 года хуситы сообщили о присоединении к военным действиям против Израиля на стороне ХАМАСа и начали атаковать торговые суда в Красном море и Аденском заливе, а также наносить удары по израильской территории. После соглашения о прекращении огня в секторе Газы удары были прекращены.