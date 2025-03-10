Сирийские курды подписали соглашение с новым режимом и вольются в службы безопасности

В рамках нового соглашения, подписанного руководством действующей на севере страны курдской организации SDF ("Сирийские демократические силы") с новым режимом Сирии под руководством нового президента Ахмада аш-Шараа, SDF будут интегрированы в государственные институты и станут частью сирийских служб безопасности.

Соглашение включает предоставление курдам политического представительства и конституционных прав. Службы безопасности и гражданского управления в северо-восточной части Сирии, включая пограничные переходы, нефтегазовые месторождения и аэропорты, перейдут под управление государства.

Соглашение также обязывает курдов бороться с остатками режима Башара Асада и другими угрозами безопасности государства.

Отметим, что ранее сегодня министерство обороны Сирии объявило о "завершении операции против сторонников Башара Асада", которая проводилась в прибрежных провинциях, значительную часть населения которых составляют алавиты.

"Наши силы смогли нейтрализовать несколько ячеек, состоявших из сторонников старого режима, в населенных пунктах провинций Тартус и Латакия. Поскольку цели операции достигнуты, было принято решение о ее завершении", – сообщил пресс-секретарь министерства Хасан Абдул-Гани.

Операция была начата несколько дней назад, после того, как подразделение правительственных войск попало в засаду, устроенную недалеко от Латакии сторонниками Асада, который также принадлежал к алавитской общине.

В результате операции были убиты 1500 человек, подавляющее большинство из которых – мирные алавиты. Оказавшись под огнем критики, новый президент Сирии Ахмад аш-Шараа объявил о создании комиссии по расследованию убийств.