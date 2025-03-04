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Ближний Восток

США официально признали хуситов иностранной террористической организацией

США
Террористы
Хуситы
время публикации: 04 марта 2025 г., 22:15 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 22:19
США официально признали хуситов иностранной террористической организацией
AP

Государственный департамент США сообщил, что группировка йеменских хуситов "Ансар Аллах" признана иностранной террористической организацией. Тем самым официально вступил в силу указ президента Дональда Трампа от 22 января.

"С 2023 года хуситы сотни раз атаковали коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе, а также американских военнослужащих, защищавших свободу судоходства и наших региональных партнеров", – отмечается в документе.

В США при классификации терроризма различают "террористов, действующих во всем мире" (Specially Designated Global Terrorists, SDGT), и "иностранные террористические организации" (Foreign Terrorist Organizations, FTO). От того, в каком из списков находится организация, зависит объем вводимых ограничений и санкций.

В свой предыдущий президентский срок Дональд Трамп распорядился внести хуситов в оба списка. Это произошло за день до окончания его президентского срока, меньше чем через месяц администрация Байдена отменила это решение для облегчения доставки гуманитарной помощи в Йемен.

Однако в январе 2024, после атак на торговые суда в Красном море, администрация Байдена вновь включила хуситов в список SDGT, предполагающий более мягкие ограничения и санкции, чем список FTO.

Ближний Восток
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