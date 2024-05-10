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Ближний Восток

Великобритания и США не хотят посылать в Газу солдат для обслуживания гуманитарного пирса

время публикации: 10 мая 2024 г., 07:46 | последнее обновление: 10 мая 2024 г., 08:22
Великобритания и США не хотят посылать в Газу солдат для обслуживания гуманитарного пирса
AP Photo/Petros Karadjias

Телекомпания CNN сообщает, что, помимо погодных условий, одной из причин задержки в начале работы плавучего пирса для гуманитарных грузов является неготовность Лондона и Вашингтона направлять в сектор Газы своих солдат для его обслуживания.

В Белом Доме не хотят, чтобы американские солдаты были "слишком близко к Газе", а британское правительство, ранее давшее согласие на проект, изменило свое решение.

Согласно телекомпании, на данный момент рассматривается обращение к израильскому подрядчику, который будет отвечать за разгрузку судов и обеспечение охраны пирса.

Напомним, что пирс, на который было выделено 320 миллионов долларов, находится на данный момент в порту Ашдода, где был собран еще 7 мая. Судно Sagamor, вышедшее 9 мая с гуманитарным грузом с Кипра, начало перегружать часть груза на другое арендованное США судно Roy P. Benavidez.

Еще одной проблемой является тот факт, что безопасное использование пирса возможно только при волнении высотой не более 3 футов (91 сантиметр).

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