Пентагон объявил о завершении сборки двух пирсов для Газы, но они все еще находятся в порту Ашдода

Официальный представитель Пентагона Сабина Сингх сообщила во вторник, 7 мая, о завершении сборки двух частей временного морского пирса (JLOTS), предназначенного для приема грузовых судов с гуманитарной помощью в секторе Газы. Однако собранная конструкция все еще находится в порту Ашдода.

"Согласно метеопрогнозу, сегодня ожидаются сильные ветры и сильное волнение, это создает небезопасные условия для перемещения компонентов JLOTS. Поэтому обе секции и военные корабли, участвующие в строительстве, по-прежнему находятся в порту Ашдода", – сообщила она.

Сигх добавила, что гуманитарные грузы для сектора Газы пока разгружаются на причале грузового судна "Сагамор", который в данный момент находится на Кипре.

Ранее сообщалось, что судно "Сагамор" будет совершать рейсы между Кипром и сектором Газы, доставляя гуманитарную помощь со всего мира, за сбор которой отвечает Агентство США по международному развитию (USAID).