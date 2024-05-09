Первая партия гуманитарной помощи отправлена с Кипра на построенный в Газе плавучий пирс

Первый контейнеровоз с гуманитарной помощью покинул берега Кипра и должен вскоре прибыть на построенный американцами плавучий пирс в секторе Газы, передает Associated Press.

Министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос заявил, что американское судно с гумпомощью для Газы 9 мая вышло из порта Ларнаки.

7 мая американцы закончили строительство системы плавучих пирсов (JLOTS) у побережья сектора Газы, предназначенных для приема гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что судно "Сагамор" будет совершать рейсы между Кипром и сектором Газы, доставляя гуманитарную помощь со всего мира, за сбор которой отвечает Агентство США по международному развитию (USAID).