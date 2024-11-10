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Ближний Восток

Богданов об отказе Катара от посредничества между Израилем и ХАМАСом: "Видимо, надежды мало"

время публикации: 10 ноября 2024 г., 14:35 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 14:35
Богданов об отказе Катара от посредничества между Израилем и ХАМАСом: "Видимо, надежды мало"
Natalia Kolesnikova/Pool Photo via AP

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов прокомментировал заявление министерства иностранных дел Катара о замораживании посреднических усилий в достижении соглашения между Израилем и ХАМАСом.

"Видимо, надежды мало, люди они понимающие, знающие, с самого начала они пытались помочь, но чувствуется, что есть определенное разочарование", – цитирует российского чиновника агентство РИА Новости.

Вечером 9 ноября министерство иностранных дел Катара официально заявило о замораживании посреднических усилий. Оно также опровергло сообщения об изгнании из Катара руководства группировки.

"Мы сообщили сторонам: как только намерения положить конец войне станут серьезными, посредничество будет возобновлено, и Катар возглавит усилия по прекращению войны и возвращению заложников", – говорится в заявлении, в котором также содержится требование придерживаться ранее обязательств.

Ближний Восток
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