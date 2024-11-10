"Аш-Шарк аль-Аусат": новым главой ХАМАСа, скорее всего, станет Халиль аль-Хайя

Согласно газете "Аш-Шарк аль-Аусат", руководство ХАМАСа склоняется к тому, чтобы избрать новым главой политбюро лидера террористической группировки в секторе Газы Халиля аль-Хайю, который ранее был заместителем Яхьи Синуара. Однако выборы пройдут не в ближайшее время.

В качестве других кандидатов называются имена бывшего руководителя ХАМАСа Халида Машаля и глава Совета шуры Мухаммада Даруиша. В публикации отмечается, что выборы будут проведены, "когда для этого наступят условия".

В группировке считают, что новый лидер должен быть из рядов ХАМАСа в секторе Газы, а не быть представителем группировки на Западном берегу или за границей. Это должно отражать роль боевиков Газы в операции "Поток аль-Аксы", то есть в нападении на Израиль и последующей войне в секторе.

Отметим: 21 октября саудовское издание "Аш-Шарк" сообщило, что выборы нового лидера ХАМАСа пройдут не ранее марта 2025 года, а до тех пор его работой будет руководить коллективное руководство в составе аль-Хайи, Машаля, Даруиша, главы движения на Западном берегу Захира Джабарина и секретаря политбюро группировки Рави Муштахи.

Также сообщалось, что ответственным за международные отношения и за переговоры с Израилем назначен аль-Хайя. Это означало признание его главенствующей роли в коллективном руководстве.