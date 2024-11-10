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Ближний Восток

Российские военные открыли новый наблюдательный пункт в Сирии, около границы с Израилем

время публикации: 10 ноября 2024 г., 15:46 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 16:05
Российские военные открыли новый наблюдательный пункт в Сирии, около границы с Израилем
AP Photo/Baderkhan Ahmad

На минувшей неделе, в субботу, 9 ноября, российские военные открыли новый – восьмой по счету – наблюдательный пункт на сирийской части Голанских высот, сообщает Sputnik Arabic.

Новый российский наблюдательный пункт расположен над районом Таль-Ахмар. Над ним поднят флаг РФ.

В сообщении заявлено, что цель создания таких наблюдательных пунктов – "защита региона от любых возможных проникновений на фоне сильной напряженности, наблюдаемой в сложных районах конфликта. в Сирии, Ливане, Палестине и Израиле".

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