Директор SOHR прокомментировал недавние удары ЦАХАЛа по целям в Сирии

Директор мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) Осама Сулейман подтверждает, что в результате израильского удара 9 октября в районе Кунейтры на юге Сирии был убит бывший сирийский полицейский Адхам Джахут, который в последнее время служил в "Хизбалле". SOHR не располагает данными о том, когда именно Джахут начал выполнять функции командира боевиков "Хизбаллы", ответственного за атаки со стороны Голанских высот и наблюдение за израильскими военными. Ранее о ликвидации Джахута сообщал ЦАХАЛ.

Осама Сулейман также сообщает, что ВВС ЦАХАЛа выпустили несколько ракет по цели в Джабль-Марине, где базировалась 47-я бригада регулярной армии Сирии и где находились представители иранского "Корпуса стражей исламской революции".

Говоря о сегодняшнем ударе ВВС ЦАХАЛа по цели в Хасии (провинция Хомс), директор SOHR отмечает, что это привело к тому, что, помимо военной техники, сгорели грузовики с гуманитарной помощью, прибывшие из Ирака, один человек получил ранения.

По сведениям израильской стороны, завод Saba в Хасии использовался для сборки грузовиков (по иракской лицензии), которые перевозили оружие для "Хизбаллы".

Комментируя недавний удар ВВС ЦАХАЛа по зданию в Меззе, в Дамаске, Осама Сулейман заявляет, что многие представители КСИР, "Хизбаллы", а также командиры иракских и афганских ополчений, которые ранее бывали в штабах в этом районе, эвакуированы. Но есть высокая вероятность новых ударов, которые могут привести к гибели сирийцев, живущих в Меззе. Директор SOHR признает, что в этом районе все еще могут оставаться некоторые представители командования КСИР и "Хизбаллы".