Публикации о готовности США вмешаться в случае удара Ирана по Израилю отсрочили, но не отменили его

США готовы вмешаться, чтобы защитить Израиль от возможной иранской ракетной атаки. Соответствующие месседжи были переданы как различным средствам массовой информации, так и были заявлены на самом высоком уровне: о "железной приверженности США безопасности Израиля" говорил президент Соединенных Штатов Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Кисидой Фумио.

В Вашингтоне считают грядущую "акцию возмездия" Ирана за атаку иранского консульства в Дамаске неизбежной, и склоняются к оценке, что она будет осуществлена самим Ираном, а не его сателлитами. США и Израиль ведут масштабную военную и информационную подготовку, включающую переговоры с руководством стран Персидского залива.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок побеседовала с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, призвав Иран проявлять сдержанность. Координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк передал главе МИД Ирана аналогичное послание через министров иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Ирака. Он подчеркнул, что США считают себя обязанными защитить Израиль, включая возможный удар по Ирану.

Представитель США заявил катарскому телеканалу "Аль-Джазира", что США наблюдают за передвижениями иранских войск, связанными с возможным нападением на Израиль. Он подчеркнул, что многочисленные признаки указывают на то, что Иран готовится вскоре ударить по Израилю, но "ситуация может измениться".

Наблюдается все больше признаков того, что в последние дни Иран активно готовится к "акции возмездия" против Израиля, однако недвусмысленные послания США вынудили Тегеран в последнюю минуту отложить удар или изменить характер "акции возмездия".

В частности, иранское информационное агентство "Мехр" сообщало в четверг, 11 апреля, о заявлении главы генштаба Ирана Мохаммада Багери по поводу приостановки полетов в районе аэропорта Тегерана из-за "военных учений", а также опубликовало анимацию на тему ракетного удара по Израилю с туманной ремаркой: "Возможно, уже сегодня вечером". В обоих случаях публикации были поспешно удалены.

Верховный аятолла Ирана Али Хаменеи в среду написал в социальной сети Х, что осуществленная Израилем атака иранского посольства в Дамаске, по сути, – нападение на территорию Ирана, и Израиль "непременно должен быть наказан". Подобные угрозы, особенно если они исходят от верховного лидера страны, фактически являются приказом к действию, поэтому Израиль ответил соответственно.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац ответил также в Х, причем на фарси: "Если Иран нападет со своей территории на Израиль, Израиль осуществит атаки внутри Ирана". При этом намек был не только на ядерные объекты и военную промышленность Ирана, но и на нефтяную промышленность и систему плотин, повреждение которых нанесет огромный ущерб экономике и безопасности Ирана.

Аналитики полагают, что Иран все же хочет избежать конфликта, в который будут вовлечены США. Но если угрозы решительных действий, прозвучавшие от самого Али Хаменеи, останутся лишь угрозами, это может существенно навредить как внешнеполитическому, так и внутриполитическому имиджу лидеров Ирана.