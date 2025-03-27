В Египте затонул прогулочный батискаф, погибли российские туристы

На египетском курорте Хургада затонул прогулочный батискаф, на борту которого находились российские туристы. Сообщается о шести погибших, девяти пострадавших и 29 спасенных.

Причина крушения судна, находившегося в километре от берега, на данный момент не установлена, однако не исключается, что судно затонуло в результате технической неисправности, вызванной низкой культурой эксплуатации.

В ноябре 2024 года в Красном море затонула прогулочная яхта Sea Story. 16 человек погибли или пропали без вести, 28 удалось спасти. Тогда власти заявили, что причиной крушения стали погодные условия, однако по словам уцелевших пассажиров погода была нормальной.