В Красном море затонула яхта с туристами: четверо погибли, семеро пропали без вести

В Красном море неподалеку от египетского курорта Марса эль-Алам затонула туристическая яхта, на борту которой находились 44 человека: 31 турист и 13 членов экипажа. Сообщается, что на борту яхты Sea Story были граждане 11 стран мира. К настоящему моменту 33 человек удалось спасти, обнаружены тела четверых погибших, еще семеро считаются пропавшими без вести.

Инцидент произошел в понедельник: яхта Sea Story подала сигнал бедствия после того, как на судно обрушилась большая волна и опрокинула его. По словам выживших, в этот момент некоторые пассажиры находились в своих каютах.

На борту находились 13 египтян, членов экипажа, и 31 иностранец из США, Германии, Великобритании, Польши, Бельгии, Швейцарии, Финляндии, Китая, Словакии, Испании и Ирландии.

Яхта Sea Story вышла из порта в Марса эль-Аламе в воскресенье, через пять дней она должна была пришвартоваться в Хургаде. Судно затонуло в 46 морских милях от Марса эль-Алама.

По словам официальных лиц, у яхты не было технических проблем, перед поездкой она получила все необходимые разрешения, а последняя плановая проверка проводилась в марте. Яхта была построена в 2022 году, она рассчитана на 36 пассажиров.

К настоящему моменту известно, что среди пропавших без вести двое граждан Польши, мужчина и женщина, трое граждан Германии. Тела четверых погибших пока не опознаны.