x
11 декабря 2024
|
последняя новость: 01:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 декабря 2024
|
11 декабря 2024
|
последняя новость: 01:47
11 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Арабские СМИ сообщают об убийстве двух сирийских ученых в Дамаске

Сирия
время публикации: 11 декабря 2024 г., 01:31 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 01:31
Арабские СМИ сообщают об убийстве двух сирийских ученых в Дамаске
AP Photo/Ng Han Guan

В ночь на 11 декабря телеканал "Аль-Хадат" со ссылкой на сирийские источники сообщил, что в Дамаске вооруженными людьми убиты в своих квартирах ученый биолог Захра Аль-Хомсия и химик Хамди Исламил Нада.

Источники отметили, что неизвестно, связаны ли эти два преступления, однако убийства ученых вызывают обеспокоенность по поводу будущего науки в Сирии.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 декабря 2024

Антиасадовские силы сообщили о взятии Дейр-эз-Зора и аэродрома сирийской армии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 декабря 2024

431-й день войны: ЦАХАЛ в Ливане и Сирии, операции в Газе, Иудее и Самарии. Хронология
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 декабря 2024

ЦАХАЛ сообщил об уничтожении 70-80% боевого потенциала режима Асада
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 декабря 2024

Казнен офицер "Шабиха", скармливавший льву противников режима Асада