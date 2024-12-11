Арабские СМИ сообщают об убийстве двух сирийских ученых в Дамаске

В ночь на 11 декабря телеканал "Аль-Хадат" со ссылкой на сирийские источники сообщил, что в Дамаске вооруженными людьми убиты в своих квартирах ученый биолог Захра Аль-Хомсия и химик Хамди Исламил Нада.

Источники отметили, что неизвестно, связаны ли эти два преступления, однако убийства ученых вызывают обеспокоенность по поводу будущего науки в Сирии.