Антиасадовские силы сообщили о взятии Дейр-эз-Зора и аэродрома сирийской армии

Антиасадовские силы в Сирии заявили, что взяли под свой контроль город Дейр-эз-Зор на северо-востоке страны, в том числе расположенный в его пригороде аэродром сирийских ВВС.

Командир объединенного штаба вооруженных группировок Хасан Абдель Гани объявил, что силы режима и иранские ополченцы бежали из Дейр-эз-Зора.