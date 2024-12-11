Антиасадовские силы сообщили о взятии Дейр-эз-Зора и аэродрома сирийской армии
время публикации: 11 декабря 2024 г., 00:30 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 01:13
Антиасадовские силы в Сирии заявили, что взяли под свой контроль город Дейр-эз-Зор на северо-востоке страны, в том числе расположенный в его пригороде аэродром сирийских ВВС.
Командир объединенного штаба вооруженных группировок Хасан Абдель Гани объявил, что силы режима и иранские ополченцы бежали из Дейр-эз-Зора.
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