Из-за захвата хуситами сотрудников ООН прекратила оказание гуманитарной помощи Йемену

Пресс-секретарь ООН Фархан Хак сообщил о прекращении деятельности в йеменской провинции Саада в связи с новым захватом хуситами сотрудников этой международной организации.

"Генеральный секретарь Антониу Гутерриш отдал распоряжение всем агентствам прекратить свою деятельность в связи с отсутствием гарантий безопасности. Это временная и экстраординарная мера, признанная найти баланс между необходимостью оказывать помощь и безопасностью персонала", – говорится в заявлении.

По словам Хака, перерыв позволит ООН и фактическим властям Йемена договориться об освобождении сотрудников, что создаст условия для возобновления доставки жизненно необходимых гуманитарных грузов миллионам нуждающихся.

Продолжающиеся десять лет военные действия между хуситами и международно признанным правительством Йемена повлекли гибель по меньшей мере 150000 человек. По данным ООН, более 18 миллионов йеменцев нуждаются в гуманитарной помощи.