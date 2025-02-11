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Ближний Восток

Трамп в интервью Fox News: "Я думаю, мы заключим сделку по Ирану"

США
Иран
Дональд Трамп
Ядерное оружие
время публикации: 11 февраля 2025 г., 04:20 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 04:22
Трамп в интервью Fox News: "Я думаю, мы заключим сделку по Ирану"
Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил: "Я думаю, мы заключим сделку по Ирану". При этом он добавил, что предпочел бы заключить сделку, которая "не причинит им вреда".

Трамп отметил, что после ударов израильских ВВС силы ПВО Ирана в значительной степени неработоспособны, что делает Тегеран более уязвимым и готовым сесть за стол переговоров. "Я думаю, они нервничают, думаю, они напуганы", – заявил американский президент.

Ранее в интервью изданию New York Post Трамп говорил по поводу Ирана. "Я хотел бы заключить сделку с Ираном о денуклеаризации. Я бы предпочел это, чем бомбить его как следует... Они не хотят умирать. Никто не хочет умирать", – сказал он. "Если бы мы заключили сделку, Израиль не стал бы их бомбить", – добавил Трамп. Он не раскрыл подробности возможных переговоров с Ираном и условий сделки, которую готов заключить. Но подчеркнул: "Я не буду их бомбить".

Ближний Восток
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