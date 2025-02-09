Трамп об Иране в интервью New York Post: "Я не буду их бомбить"

Издание New York Post опубликовало фрагменты интервью с президентом США Дональдом Трампом, которое на борту Air Force One в пятницу, 7 февраля, взяла у него журналистка Миранда Девайн.

В этой беседе Трамп заявил, что уже беседовал с президентом РФ Владимиром Путиным, и что тот "хочет, чтобы люди перестали гибнуть" (официально об этом телефонном разговоре не сообщали ни Москва, ни Вашингтон – прим.ред.). При этом Трамп отказался ответить на вопрос, сколько бесед с Путиным у него уже состоялось. Американский президент заявил о "двух миллионах" погибших "без причины", по всей видимости имея в виду погибших на войне между Россией и Украиной.

Трамп снова повторил, что у него есть конкретный план по прекращению этой войны. Он сослался на свои "хорошие отношения с Путиным" и вновь подверг критике своего предшественника на посту президента США, заявив: "Байден был позором для нашей страны. Полным позором".

Также, как заявляет Миранда Девайн, Трамп говорил с ней по поводу Ирана. "Я хотел бы заключить сделку с Ираном о неядерном оружии. Я бы предпочел это, чем бомбить его как следует... Они не хотят умирать. Никто не хочет умирать", – сказал он. "Если бы мы заключили сделку, Израиль не стал бы их бомбить", – добавил Трамп. Он не раскрыл подробности возможных переговоров с Ираном и условий сделки, которую готов заключить. Но подчеркнул: "Я не буду их бомбить".