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Ближний Восток

ХАМАС дал понять, что заложники могут быть освобождены вовремя

Война с ХАМАСом
Заложники
ХАМАС
время публикации: 10 февраля 2025 г., 21:45 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 22:03
ХАМАС дал понять, что заложники могут быть освобождены в субботу
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Террористическая группировка ХАМАС опубликовала в своем телеграм-канале заявление, в котором дала понять, что за пять дней, оставшихся до освобождения заложников, все разногласия могут быть улажены.

ХАМАС обвиняет Израиль в нарушении четырех пунктов: в задержке возвращения жителей на север сектора Газы; в обстрелах гражданских лиц, приводящих к гибели людей в различных районах сектора; в создании препятствий для доставки гуманитарных грузов: палаток, сборных домов, топлива и техники для расчистки завалов; в задержке доставки лекарств и медицинского оборудования для больниц.

ХАМАС заявляет, что все эти нарушения фиксировались и передавались посредникам, но ничего не изменилось.

"Приостановка освобождения заложников является предупредительным сигналом и средством давления для того, чтобы вынудить Израиль соблюдать соглашения", – говорится в заявлении.

"ХАМАС намеренно объявил о приостановке освобождения заложников за пять полных дней до намеченной даты, чтобы посредники могли оказать давление на Израиль и принудить его выполнить условия сделки, чтобы также оставалась возможность осуществить обмен в назначенный срок", – говорится в документе.

Радиостанция "Кан Бет" передала со ссылкой на свой источник в Иерусалиме, что основные разногласия касаются доставки гуманитарных грузов в Газу. В Иерусалиме верят, что до субботы, 15 февраля, ситуация разрешится.

Ближний Восток
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