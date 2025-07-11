WSJ: экипажи потопленных хуситами судов отбивались больше двух суток, но так и не получили помощи

За последние дни боевики контролирующей часть Йемена террористической организации "Ансар Алла" (хуситы) потопили в Красном море два грузовых судна Magic Seas и Eternity C.

Как сообщает The Wall Street Journal, экипажи обоих судов более 48 часов отбивались от боевиков на катерах, вооруженных ракетами и дронами, и пытались добиться получения военной помощи.

Однако, согласно изданию, ни американские, ни общеевропейские, ни британские силы, действующие в акватории Красного моря. Сотрудник компании Cosmoship Management, оператора судна Eternity C, сообщил, что пытался получить помощь британского флота и европейского морского контингента, однако получил ответ, что в районе инцидента нет военных кораблей.

Напомним, что оба судна были потоплены в районе нескольких десятков морских миль к западу от контролируемого хуситами порта Ходейда.