Посольство США в Йемене: хуситы похитили членов экипажа судна Eternity C

Посольство США в Йемене подтвердило, что хуситы похитили члены экипажа потопленного греческого сухогруза Eternity C.

"После убийства нескольких членов экипажа, потопления судна и препятствования спасательным усилия хуситы похитили многих выживших членов экипажа судна Eternity C. Мы призываем к их немедленному их освобождению", – говорится в сообщении.

Посольство США подчеркивает: хуситы своими действиями показывают всему миру правоту США, которые называют их террористами.

Ранее военный представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сариа выступил с заявлением, в котором взял ответственность за нападение на греческий сухогруз. Он также сообщил, что "морской спецназ" посетил судно до того, как оно затонуло, "оказал медицинскую помощь раненым и доставил их "в безопасное место".

По данным агентства Reuters, на борту атакованного судна находились 25 человек, из которых четверо погибли. Шестеро моряков были спасены, проведя в море более 24 часов. 15 человек считаются пропавшими без вести.