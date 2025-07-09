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Ближний Восток

Посольство США в Йемене: хуситы похитили членов экипажа судна Eternity C

США
Хуситы
время публикации: 09 июля 2025 г., 21:56 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 21:56
Посольство США в Йемене: хуситы похитили членов экипажа судна Eternity C
Посольство США в Йемене

Посольство США в Йемене подтвердило, что хуситы похитили члены экипажа потопленного греческого сухогруза Eternity C.

"После убийства нескольких членов экипажа, потопления судна и препятствования спасательным усилия хуситы похитили многих выживших членов экипажа судна Eternity C. Мы призываем к их немедленному их освобождению", – говорится в сообщении.

Посольство США подчеркивает: хуситы своими действиями показывают всему миру правоту США, которые называют их террористами.

Ранее военный представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сариа выступил с заявлением, в котором взял ответственность за нападение на греческий сухогруз. Он также сообщил, что "морской спецназ" посетил судно до того, как оно затонуло, "оказал медицинскую помощь раненым и доставил их "в безопасное место".

По данным агентства Reuters, на борту атакованного судна находились 25 человек, из которых четверо погибли. Шестеро моряков были спасены, проведя в море более 24 часов. 15 человек считаются пропавшими без вести.

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