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Ближний Восток

"Аль-Джазира": новые власти Сирии достигли соглашения с друзами на юге страны

Сирия
Друзы
время публикации: 11 марта 2025 г., 12:53 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 12:58
"Аль-Джазира": новые власти Сирии достигли соглашения с друзами на юге страны
AP Photo/Omar Sanadiki)

Катарский телеканал "Аль-Джазира" передает, что новые власти Сирии достигли соглашения с друзами на юге страны об интеграции всех их округов под контроль правительства.

Согласовано, что друзские силы безопасности в Ас-Суэйде будут подчинены министерству внутренних дел Сирии. При непосредственный контроль в друзских районах будет осуществлять полиция, состоящая из местных жителей.

При этом власти Сирии смогут назначить губернатора и начальника полиции в этой провинции, которые не обязательно будут из числа местных чиновников.

Ближний Восток
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