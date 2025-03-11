"Аль-Джазира": новые власти Сирии достигли соглашения с друзами на юге страны
время публикации: 11 марта 2025 г., 12:53 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 12:58
Катарский телеканал "Аль-Джазира" передает, что новые власти Сирии достигли соглашения с друзами на юге страны об интеграции всех их округов под контроль правительства.
Согласовано, что друзские силы безопасности в Ас-Суэйде будут подчинены министерству внутренних дел Сирии. При непосредственный контроль в друзских районах будет осуществлять полиция, состоящая из местных жителей.
При этом власти Сирии смогут назначить губернатора и начальника полиции в этой провинции, которые не обязательно будут из числа местных чиновников.