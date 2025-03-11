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Ближний Восток

Договор курдов и новых властей Сирии. Подробности

Сирия
Курды
время публикации: 11 марта 2025 г., 11:38 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 11:52
Договор курдов и новых властей Сирии. Подробности
AP Photo/Baderkhan Ahmad

Курдское новостное агентство Rudaw цитирует пресс-секретаря "Сирийских демократических сил" Фархада Шами, который приводит некоторые подробности соглашения, заключенного этой курдской организацией с новыми властями Сирии.

Представитель курдов заявляет, что речь идет о предварительном соглашении, и переговоры будут продолжены. Он также отмечает, что договоренностей удалось достичь при американском посредничестве.

По его словам, на данном этапе силы сирийского режима не будут введены на контролируемые курдами территории, за исключением границы с Турцией.

На данном этапе курды сохранят контроль над нефтяными и газовыми месторождениями, а также над находящимися на подконтрольных им территориях тюрьмами и лагерями, где содержатся лица, связанные с "Исламским государством". Окончательно эти вопросы должны быть урегулированы в течение года.

Следует отметить, что представители практически всех курдских движений приветствовали соглашение, достигнутое с новыми властями. Так, лидер "Патриотического союза Курдистана" Бафиль Талабани назвал его важным шагом к партнерским отношениям в новой Сирии.

Глава "Исламского объединения Курдистана" Салах ад-Дина Баха ад-Дин назвал время достижения соглашения неслучайным. "Столкновения с последователями старого режима показали, что есть опасность хаоса и конфликта всех против всех", – сказал он.

Ближний Восток
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