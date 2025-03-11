В Джидде прошел первый раунд американо-украинских переговоров

В Джидде (Саудовская Аравия) состоялся первый раунд переговоров между делегациями США и Украины, в ходе которого обсуждались "путь к миру (с Россией) и двусторонние отношения Украины и США", сообщает украинский МИД.

С украинской стороны во встрече принимали участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

С американской стороны – госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц, спецпредставитель президента США по делам Ближнего Востока Стивен Виткофф.

"Работа продолжается", – написал Ермак в телеграм-канале.

7 марта спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщал, что украинско-американские консультации в Саудовской Аравии будут касаться двусторонних отношений и пути к миру в Украине, участие россиян не запланировано. "Повестка: украинско-американские двусторонние отношения, наше стратегическое партнерство, его дальнейшее развитие. И, конечно, в центре разговора – путь к миру. Украина конструктивно настроена, готова и стремится к миру как никто другой в мире. И мы хотим быстро восстановить мир", – заявлял Тихий (цитируется по публикации агентства "Интерфакс-Украина").