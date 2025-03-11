Госсекретарь США Рубио прибыл в Саудовскую Аравию на переговоры с украинской делегацией

Государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров с делегацией Украины. На повестке дня – соглашение о недрах, американская военная помощь, инициативы по окончанию военного конфликта Украины и России.

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита ЕС 6 марта выступил с инициативой рамочного соглашения, на первом этапе которого предусмотрено прекращение воздушных ударов, в том числе по инфраструктуре, а также военных действий на море.

Комментируя эту инициативу, Рубио заявил: "Одного этого будет недостаточно, но это уступка, приближающая конец конфликта". В то же время российская сторона выступила против предложения, заявив, что Украина пытается выиграть время, чтобы избежать обвала фронта.

Украину на переговорах будут представлять глава Офиса Президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров. США представляют госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф и советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц.

Отметим, что 10 марта Саудовскую Аравию посетил президент Украины Зеленский. Он провел переговоры с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом, фактическим правителем королевства, но покинул страну, не дожидаясь открытия переговоров.