"Исламский джихад": в Дженине боевики обстреляли военных, пришедших в дом "шахида"

Руководство "Бригад Аль-Кудса" (боевого крыла террористической организации "Исламский джихад") заявило, что в лагере беженцев в Дженине утром 11 мая боевики этой группировки обстреляли израильских военных, которые пришли с обыском в дом "шахида" Абдуллы аль-Хусари.

Как отмечает израильский блогер "Абу Али", освещающий события на Ближнем Востоке, о своем участии в перестрелке заявили и боевики "Бригад мучеников Аль-Аксы" (ФАТХ), хотя аль-Хусари был боевиком "Исламского джихада".

Речь идет о той самой перестрелке, в результате которой была убита журналистка телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Аклэ.

Таким образом "Исламский джихад" и ФАТХ подтверждают, что в указанном районе (недалеко от школы UNRWA) произошла перестрелка между боевиками и израильскими военными.