"Аль-Джазира": в Сирии возможно обнаружены останки американского журналиста Остина Тайса

В воскресенье, 11 мая, катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что на севере Сирии возможно обнаружены останки американского журналиста Остина Тайса, пропавшего в 2012 году.

Судя по имеющимся данным, останки были найдены в сельской местности Алеппо катарской поисковой группой, действовавшей совместно с американцами и сирийскими силами безопасности.

Официально обнаружение останков Остина Тайса пока не подтверждено, хотя некоторые СМИ уже заявляют, что останки идентифицированы.