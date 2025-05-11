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Ближний Восток

"Аль-Джазира": в Сирии возможно обнаружены останки американского журналиста Остина Тайса

время публикации: 11 мая 2025 г., 16:04 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 16:52
"Аль-Джазира": в Сирии возможно обнаружены останки американского журналиста Остина Тайса
AP Photo/Omar Sanadiki

В воскресенье, 11 мая, катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что на севере Сирии возможно обнаружены останки американского журналиста Остина Тайса, пропавшего в 2012 году.

Судя по имеющимся данным, останки были найдены в сельской местности Алеппо катарской поисковой группой, действовавшей совместно с американцами и сирийскими силами безопасности.

Официально обнаружение останков Остина Тайса пока не подтверждено, хотя некоторые СМИ уже заявляют, что останки идентифицированы.

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