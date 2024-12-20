Американские дипломаты провели первые официальные встречи с новыми сирийскими властями

Американские дипломаты, посетившие Дамаск, в пятницу, 20 декабря, провели первые официальные встречи представителей Вашингтона с новыми властями Сирии во главе с "Хайят Тахрир аш-Шам"(ХТШ) и обсудили с ними политическое будущее страны и принципы "переходного правительства".

Соединенные Штаты, как и другие западные державы, были рады падению режима Асада, однако пока неясно, что именно ждать от новой сирийской власти.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на прошлой неделе заявил, что США находятся в прямом контакте с ХТШ. При этом ХТШ все еще не исключена из американского списка террористических организаций.

Блинкен заявил на пресс-конференции в Иордании, что переговоры с ХТШ были сосредоточены на обсуждении судьбы американского журналиста Остина Тайса, который пропал без вести в Сирии 12 лет назад.