Телеканал "Аль-Арабия" сообщил об ударах ВВС Израиля по порту Рас-Иса

Арабские СМИ сообщили о начале атаки израильских ВВС на объекты хуситов в Йемене.

Телеканал "Аль-Арабия" передал, что по порту Рас-Иса нанесено не менее восьми ударов. При этом Йеменские СМИ утверждают, что атака еще не началась. Принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" телеканал "Аль-Масира" продолжает вещать в обычном режиме.

Ранее арабский отдел пресс-службы ЦАХАЛа опубликовал предупреждение для жителей Йемена, сообщив, что вскоре будут атакованы морские порты Рас-Иса, Ходейда и Салиф.

"В связи с тем, что террористический режим хуситов использует морские порты на своей территории, мы настоятельно призываем находящихся в этих портах людей эвакуироваться", – говорится в сообщении.