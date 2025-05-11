Телеканал "Аль-Арабия" сообщил об ударах ВВС Израиля по порту Рас-Иса
время публикации: 11 мая 2025 г., 21:29 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 21:37
Арабские СМИ сообщили о начале атаки израильских ВВС на объекты хуситов в Йемене.
Телеканал "Аль-Арабия" передал, что по порту Рас-Иса нанесено не менее восьми ударов. При этом Йеменские СМИ утверждают, что атака еще не началась. Принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" телеканал "Аль-Масира" продолжает вещать в обычном режиме.
Ранее арабский отдел пресс-службы ЦАХАЛа опубликовал предупреждение для жителей Йемена, сообщив, что вскоре будут атакованы морские порты Рас-Иса, Ходейда и Салиф.
"В связи с тем, что террористический режим хуситов использует морские порты на своей территории, мы настоятельно призываем находящихся в этих портах людей эвакуироваться", – говорится в сообщении.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 мая 2025