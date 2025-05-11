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Ближний Восток

В Омане проходит четвертый раунд "ядерных" переговоров между США и Ираном

США
Иран
Ядерное оружие
время публикации: 11 мая 2025 г., 13:49 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 13:54
В Омане проходит четвертый раунд "ядерных" переговоров между США и Ираном
AP Photos Stringer, Mark Schiefelbein

В воскресенье, 11 мая, в Маскате (Оман) проходит очередной раунд переговоров между представителями США и Ирана. Тема переговоров: пути урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы.

Иранскую делегацию на переговорах возглавляет министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую – спецпосланник президента Стивен Виткофф, передает иранское агентство ISNA.

Это четвертый раунд переговоров. Первый три раунда проходили 12 апреля в Маскате, 19 апреля в Риме, 26 апреля в Маскате.

Параллельно с четвертым раундов американо-иранских переговоров проводятся технические консультации по деталям потенциального соглашения.

Ближний Восток
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