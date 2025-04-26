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Ближний Восток

В Омане завершился третий раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе

США
Иран
время публикации: 26 апреля 2025 г., 17:03 | последнее обновление: 26 апреля 2025 г., 17:46
В Омане завершился третий раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе
AP Photo/Andrew Medichini

В Омане завершился третий раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе.

Американскую делегацию представлял спецпосланник главы Белого дома по Ближнему Востоку Стив Виткофф, а иранскую – министр иностранных дел Аббас Аракчи.

В Маскате состоялись консультации технических групп Тегерана и Вашингтона.

Накануне в интервью журналу Time президент США Дональд Трамп прокомментировал возможное нападение Израиля на Иран. "Я не останавливал Израиль от нападения, но и не облегчал им задачу. Я сказал, что предпочитаю соглашение нападению, но оставил выбор за ними. Он (Нетаниягу) может вступить в войну с Ираном, мы не будем втянуты. Но если мы не достигнем соглашения (с Ираном) – я с большим удовольствием присоединюсь", – заявил Трамп, дав понять, что готов встретиться с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Ближний Восток
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