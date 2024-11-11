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Ближний Восток

"Аль-Арабия": ХАМАС предложил ФАТХу взять контроль над сектором Газы

время публикации: 11 ноября 2024 г., 00:37 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 00:42
Сектор Газы, район Хан-Юниса
AP

Телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на высокопоставленный источник в ХАМАСе сообщил, что террористическая организация предложила ФАТХу взять контроль над сектором Газы.

"Мы предложили руководству ФАТХа взять на себя управление сектором Газы, включая контроль над пограничными переходами и силами безопасности", – заявил собеседник телеканала.

Отметим, что ни один другой источник эту информацию не подтверждает.

4 ноября газета "Аль-Араби аль-Джадид" со ссылкой на высокопоставленный источник в ХАМАСе написала о переговорах в Каире, на которых представители ХАМАСа и Палестинской администрации договорились о формировании совместного комитета по управлению сектором Газы. По информации издания, комитет, состоящий из технократов, будет распределять гуманитарную помощь, заниматься восстановлением сектора и контролировать работу КПП.

О том, что ФАТХ и ХАМАС ведут переговоры о управлении Газой, СМИ сообщали еще в конце сентября. Предусматривалось создание местного административного органа, в который войдут независимые фигуры, формирование правительства технократов, поддерживаемого ФАТХом, ХАМАСом и другими фракциями.

Ближний Восток
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