"Аль-Араби аль-Джадид": ФАТХ и ХАМАС договорились о создании комитета по управлению Газой

Как пишет газета "Аль-Араби аль-Джадид" сообщает, со ссылкой на высокопоставленный источник в ХАМАСе, о том, что в Каире под эгидой египетской разведки прошли переговоры представителей ХАМАСа и Палестинской администрации.

Как утверждается, стороны достигли соглашения о формировании комитета по управлению сектором Газы. Конкретные имена не называются, однако сообщается, что задачами комитета, состоящего из технократов, будут распределение гуманитарной помощи, восстановление сектора и контроль над КПП.

О том, что ФАТХ и ХАМАС ведут переговоры о управлении Газой, СМИ сообщали еще в конце сентября. Предусматривалось создание местного административного органа, в который войдут независимые фигуры, формирование правительства технократов, поддерживаемого ФАТХом, ХАМАСом и другими фракциями.

Добавим, что в Египет с двухдневным визитом прибыл председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас. В программе визита – и переговоры с президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси, на которых будет обсуждаться и послевоенное устройство сектора.