Минздрав Ливана: с начала войны погибли 3243 человека
время публикации: 11 ноября 2024 г., 18:46 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 18:46
Центр по чрезвычайным ситуациям при министерстве здравоохранения Ливана опубликовал в понедельник, 11 ноября, обновленные данные по погибшим и раненым.
По данным минздрава, с начала войны в Ливане погибли 3243 человека и 14134 были ранены. Только в воскресенье, 10 ноября, в результате ударов ВВС ЦАХАЛа погибли 54 человека и 56 получили ранения.
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