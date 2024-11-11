Минздрав Ливана: с начала войны погибли 3243 человека

Центр по чрезвычайным ситуациям при министерстве здравоохранения Ливана опубликовал в понедельник, 11 ноября, обновленные данные по погибшим и раненым.

По данным минздрава, с начала войны в Ливане погибли 3243 человека и 14134 были ранены. Только в воскресенье, 10 ноября, в результате ударов ВВС ЦАХАЛа погибли 54 человека и 56 получили ранения.